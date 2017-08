Arkivbillede af regnvandsbassinet, der i 2008 blev anlagt ved Nimgården i Strøby Egede. Klar Forsyning har fået afslag på at anlægge et tilsvarende bassin ved Åstræde. Foto: Elmer Madsen

Kloakering i Strøby Egede udsat

Stevns - 07. august 2017 kl. 12:33 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidsplanen for den omfattende separatkloakering i Strøby Egede bliver yderligere forsinket. Det er konsekvensen af, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i en afgørelse dateret 23. juni 2017 har kendt Stevns Kommunes tilladelse til udledning af overfladevand via et påtænkt regnvandsbassin ved Åstræde ud i Tryggevælde Å ugyldig. Samtidig har nævnet underkendt en beslutning om ekspropriering af et areal til med henblik på at anlægge det omtalte regnvandsbassin, skriver DAGBLADET Stevns mandag.

Klagenævnets afgørelse betyder, at Klar Forsyning nu yderligere må udsætte næste fase af den allerede forsinkede separatkloakering i Strøby Egede. I en pressemeddelelse fra Klar Forsyning hedder det, at kloakeringen bliver mindst et år forsinket, og at det på nuværende tidspunkt er uvist, hvornår projektet kan fortsætte.

- Grunden var en central del af planen for separatkloakeringen i Strøby Egede, da der skulle placeres et regnvandsbassin, der kunne tage imod regnvandet fra resten af området, siger Jesper Koziara, der er teknisk direktør i Klar Forsyning, som udfører kloakeringsprojektet for Stevns Kommune.

Miljø- og Fødeklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ankes til højere instans. Klar Forsyning er dermed henvist til at tænke hele kloakeringsprojektet forfra, og det er den proces, som ifølge den tekniske direktør vil tage mindst et år.