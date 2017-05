Klint - nu også på film

Verdensarv Stevns og Stevns Kommune havde sent onsdag eftermiddag - netop som hele landet drog på Kristi himmelfartsferie - inviteret til premiere på en dokumentarfilm. Det blev markeret med boblevand og friske jordbær i Snurretoppen, hvor et halvt hundrede mennesker var mødt op.

Filmen handlede om sidste sommers store musikalske satsning i Pyramiden i Boesdal Kalkbrud: forestillingen Klint, som bygger på mange frivilliges indsats for et fælles projekt, der først og sidst er dybt professionelt styret af et unikt samarbejde mellem komponisten Birgit Løkke og instruktøren Lene Vestergård. Lørdag 10. juni afgøres det, om Klint bliver belønnet med en Reumert i kategorien: Performance, sådan som den er nomineret til.

- Det er dejligt at se, at så mange mennesker har trodset solen. Klint er et spændende og usædvanligt projekt, og selv om de søgte ikke mindre end 75.000 kroner af kulturpuljen, var jeg personligt aldrig i tvivl om, at her var noget, som vi skulle støtte. Verdensarv Stevns har lagt hele dokumentarfilmen om Klint ud på sin hjemmeside: www.stevnsklint.org. Den kan også findes via dette link: https://youtu.be/9Ok7K0Smvq0.