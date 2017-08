Klimaet får sit eget vælgermøde

- Det bliver spændende at drøfte, hvordan politikerne vil opfylde målene og høre, hvilke forslag de og mødedeltagerne har. Vil de f.eks. forbedre mulighederne for, at borgerne udskifter deres oliefyr med vedvarende energi, som anses for at være det mest virkningsfulde middel for at nedbringe udledningen af CO2? Kunne man tænke sig, at de tager initiativ til, at landsbyer etablerer et fælles grønt varmeværk? Eller hvad med at arbejde for mere grøn strøm via solceller? Eller aktiv støtte til at sikre rammer for etablering af grønne virksomheder og arbejdspladser, lyder fra arrangørerne.