65 tilhørere var der søndag i Sankt Katharina Kirke, hvor Det Kongelige Kapels Klarinetkvintet gav en særdeles vellykket koncert. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Klarinetfestival kan blive sidste opus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klarinetfestival kan blive sidste opus

Stevns - 28. juni 2017 kl. 13:56 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kulturloftets markering af sit 25 års-jubilæum sluttede tirsdag aften med en forrygende koncert i Snurretoppen, hvor det livsglade band: Aksakians satte et festligt punktum for klarinetfestivalen.

Blot 40 betalende tilhørere fik del i den oplevelse, og det svarer nogenlunde til nogenlunde til niveauet ved de ni koncerter med søndagens koncert med Det Kongelige Kapels Klarinetkvintet som en positiv undtagelse. Her kom 65 tilhørere i Sankt Katharina Kirke.

- Vi har i alt haft 365 betalende tilhørere, hvor vi havde håbet på 600. Det var så mange, der kom til vores cellofestival i 2002, men dengang var der fri entré, siger Kulturloftets formand Hans Jørgen Lund Jensen.

365 tilhørere giver lige omkring 40 i gennemsnit pr. koncert, og det er for lidt, erkender formanden.

- Det betyder, at regnskabet kun hænger sammen med et tilskud på tre fjerdedele af udgiften til kunstnerne. Det er tydeligvis et problem, for vi har fået afslag fra alle de store fonde, som vi har søgt. Uden Stevns Brand Fond og Nordea Fonden havde vi ikke kunnet gennemføre koncertrækken, siger han.

Regnskabet for klarinetfestivalen er ikke gjort op endnu, men de foreløbige tal siger, at der er samlede udgifter for 140.000 kroner. Af dem er de 101.000 kroner sponsoreret. Kulturloftet havde budgetteret med et underskud på 10.000 kroner, og fraregnet billetindtægterne ser det ud til, at dette beløb ikke bliver overskredet.

Kulturloftet havde søgt Stevns Kommune om en underskudsgaranti på 100.000 kroner, men fik i stedet et kontant tilskud på 25.000 kroner. Med bevillingen fulgte en bemærkning om, at foreningen blot kunne sætte entréprisen op for at dække underskuddet ind.

- Vi har taget 200 kroner i entré, og det har tydeligvis afholdt nogle fra at komme. Så enten skal folk betale 500 kroner for at gå til koncert - og det tror jeg ikke, at der er mange, der vil - eller også må Stevns Kommune leve op til sine kulturpolitiske målsætninger og give et større tilskud. Som bekendt er kommunens udgift til kulturelle aktiviteter pr. indbygger blandt de laveste i hele landet, siger Hans Jørgen Lund Jensen.

Men hvis ikke der kommer flere penge i kulturpuljen, kan det se sort ud for mulighederne for at arrangere kammermusik på Stevns, erkender formanden.

- Vi har haft en fantastisk festival med musik i verdensklasse. Men med en omskrivning af Kristen Poulsgaards ord, så er Stevns nok et for lille sprogområde til klassisk musik. Jeg vil derfor tro, at vi er nødt til at lukke helt ned for denne aktivitet, siger Kulturloftets formand.