Klarinet for fuld udblæsning

- Det er ikke Kulturloftets primære formål at arrangere kammermusikkoncerter, men vi har gjort det fra tid til anden. Og da vi ved vores 10-års jubilæum lavede en cellofestival, har vi fået lyst til at prøve igen med et andet instrument i centrum nu, da vi har jubilæum igen, siger Hans Jørgen Lund Jensen, der er én af Kulturloftets stiftere og mangeårige formand.

- Klassisk musik er en vanskelig genre at trække publikum til på Stevns, og det gælder ikke mindst kammermusik. Derfor er det også vanskeligt at få finansieret udgifterne gennem entréindtægterne, men vi synes, at tilbuddet skal være der, siger han.

Billetterne koster 200 kroner pr. koncert, men kun 150 kroner for medlemmer af Kulturloftet. Ved koncerten i Kongeskovens Koncertsal sankthansaften med Den Helt Unge Trio er entréen 150 kroner for alle. Og det bliver gratis at høre Jens Vrå og Nicole Hogstrand på Kulturloftet og i Højerup gamle kirke 24. juni - men der skal reserveres plads på forhånd til sidstnævnte oplevelse. Endelig er det muligt at købe et partoutkort til syv af koncerterne - det koster 1100 kroner og 700 kroner for medlemmer af Kulturloftet. Billetter kan reserveres via Kulturloftets hjemmeside: www.kulturloftet.dk, hvor man kan se det samlede program. Eventuelle overskydende billetter sælges i døren.