Se billedserie 11 måneders orlov har den afgående naturvejleder søgt og fået. Hun håber dog på, at hele familien falder så meget til i Nuuk, at det bliver til flere år på de kanter. Men det skal resten af familien også være med til at bestemme. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Kirsten Føns drager mod det kolde nord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kirsten Føns drager mod det kolde nord

Stevns - 12. august 2017 kl. 10:01 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns: Kirsten Føns bor med sin familie ude i Gjorslev Bøgeskov. Det har hun gjort siden 2011 efter, at hun i december 2009 blev ansat som naturvejleder ved Stevns Naturcenter, da Peer Nørregaard gik af med indgangen til 2010. De nåede således lige at have en måneds tid sammen.

I snart otte år har Kirsten Føns således bestridt stillingen med udgangspunkt ved Mandehoved. Men nu er det slut. I hvert fald har hun søgt om 11 måneders orlov for at tage til Grønland og kaste sig over en helt anden type udfordring end den, hun har været stillet over for på Stevns.

- Der dukkede pludselig en mulighed op, som jeg havde svært ved at sige nej til. Og så må jeg jo nok indrømme, at jeg er inficeret af en »grønlandsbacille«. Da jeg søgte naturvejleder-stillingen her på Stevns, kom vi faktisk fra Grønland, hvor min mand var ansat i Forsvaret. Nu er det så ham, der skal følge mig nord på, siger Kirsten Føns til DAGBLADET, da vi kigger forbi Mandehoved en solbeskinnet dag i august.

Hun er ansat under Østsjællands Museum i respekt for en driftsaftale i Stevns Kommunes regi. Nu skal hun så til Grønland og arbejde med læring og undervisning på en helt ny måde. Hun har fået en stilling på Grønlands Universitet, hvor hun skal undervise kommende lærere i biologi og naturfag.

Kirsten Føns har sidste arbejdsdag med udgangen af uge 34.

Læs interviewet med Kirsten Føns i DAGBLADET Stevns lørdag