Kirkesanger fejrer jubilæum

Kirkesanger ved Sankt Katharina Kirke Tina Riber Henriksen har her i september været ansat i 25 år. Det fejres på søndag 10. september, hvor sognepræst Ingrid Salinas står for høstgudstjenesten. Efter højmessen er menighedsrådet vært ved et let traktement i anledning af jubilæet, og her er alle velkomne.