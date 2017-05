Se billedserie Der ringes atter til pinsegudstjeneste i Boesdal Kalkbrud på mandag 5. juni kl. 11.00. Foto: Henrik Fisker

Kirkens fødselsdag under åben himmel

Stevns - 31. maj 2017 kl. 06:50 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med ånd skal land bygges, lyder overskriften for årets friluftsgudstjeneste i Boesdal Kalkbrud, der på mandag 5. juni holdes for 14. år i træk. Bag arrangementet står som tidligere år alle de 37 kirkesogne i Tryggevælde Provsti, der denne anden pinsedag har sløjfet de hjemlige kirketjenester for at sætte kursen mod det yderste af Stevns.

Her vil de sammen fejre kirkens fødselsdag, som indtræffer i pinsen, hvor Helligånden ifølge evangeliet ankom til Jorden for at afløse Jesus, der 10 dage forinden var fløjet til himmels efter endt gerning blandt menneskene.

Årets prædikant bliver sognepræst Eigil Andreasen fra Lille Heddinge, der er på hjemmebane, idet Boesdal Kalkbrud i hans eget pastorat. Han afslører på forhånd, at hans prædiken vil tage udgangspunkt i, at det i år 500 år siden, at Martin Luther slog sine berømte teser mod pavestolen i Rom op på kirkedøren i Wittenberg.

Som altid ved friluftsgudstjenesten i Boesdal Kalkbrud bliver der musik og sang fra såvel børne- og voksenkor, blæserkvintet som en pianist.

Børnekorene kommer fortrinsvis fra Strøby, Fakse og Lyderslev kirker og ledes ved gudstjenesten af Maria Høyer. Blæserkvintetten er sammensat af Svend Kragelund. Voksenkorene kommer fortrinsvis fra Sankt Katarina og Lille Heddinge kirker og suppleres af lokale organister og kirkesangere. Blæserkvintetten og voksenkoret ledes af Charlotte Muus Mogensen og Niels Andersson akkompagnerer på klaver.

Pinsegudstjenesten begynder kl. 11.00, men det kan betale sig at komme i god tid for at finde en parkeringsplads og komme ned i kalkbruddet. Efter gudstjenesten er alle velkomne til at blive og spise den medbragte madkurv i de naturskønne omgivelser.