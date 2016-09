Kirken går til valg på tirsdag

Ligesom en lang række delstater i USA holder Super Tuesday og dermed primærvalg på samme dato forud for præsidentvalget, så har hovedparten af de danske kirkesogne på tirsdag startskud på efterårets menighedsrådsvalg. Hovedparten af landets 1748 menighedsråd har afsat denne dag til et orienteringsmøde, hvor sammensætningen af menighedsrådene de næste fire år afgøres i praksis.

Det er den aften, hvor der er mulighed for at melde sig som kandidat til menighedsrådene. Listen skal dog først være indleveret to uger senere til valgbestyrelsen - dvs. tirsdag 27. september. Hvis det her viser sig, at der kun er indleveret én liste, er de opstillede kandidater valgt ved fredsvalg. Men hvis der er mere end én liste, bliver der kampvalg.