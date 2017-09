Eddie van Lüthje og ViseVazze underholder i Varpelev Kirke.

Kirkekoncert med Eddie og ViseVazze

Stevns - 05. september 2017

Eddie van Lüthje og ViseVazze kommer til Varpelev Kirke på lørdag 9. september klokken 13.30, hvor de synger og fortæller om sjov og alvor i nogle af de mange møder med spændende mennesker, som Eddie har haft i sit liv som journalist og musiker.

For Eddie er det næsten som at »starte forfra« igen efter, at han i foråret fik en alvorlig blodprop i hjernen, der gjorde ham delvist lam i venstre hånd og ben. Det betød en lang pause fra koncerterne, men en hård genoptræning på flere neurologiske afdelinger har nu givet ham førligheden igen. Et forløb, som Eddie synger om i en nyskreven sang: Livets trombolyse sider.

Han har siden 1960 skrevet godt 70 melodier til tekster af folkekære Halfdan Rasmussen. Senest udgav han og ViseVazze CD'en: Vinterdigte med alle 24 digte fra Halfdans Julekalender for Voksne. En titel, som Halfdan ikke selv brød sig om, så Eddie fik lov til at døbe de 24 sange om til Vinterdigte.

Det er også blevet musik til Johannes Møllehave, Carl Scharnberg med flere, og han fik også lov til at skrive salmen: Lyset, som er dedikeret til dronning Margrethe.

Det er Ranestedets frivillige, der har inviteret Eddie van Lüthje og ViseVazze til Varpelev Kirke. Ranestedets Jørgen Holstein lover, at der bliver masser af mulighed for at synge med på kendte sange om kærlighed og efterår.

Eddie van Lüthje synger og fortæller, Marianne Hansen spiller harmonika og Helle Reumert synger for. Denne lørdag er trioen udvidet med percussionisten Jesper Kirkbøl, som også var med på cd'en: Vinterdigte.

Koncerten er gratis, men der serveres kaffe og kage for 25 kroner. Der er p-plads på Ranestedet, lige over for kirken.

Det hele finder sted i kirken på Varpelev Bygade 10.