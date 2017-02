Kaptajnen går fra borde i DF

- Jeg har været med i partiet i over 20 år, dvs. næsten siden stiftelsen i 1995. Jeg er blevet 77 år og har længe været på udkig efter en afløser, der er villig til at løfte opgaven i et valgår. Han er nu fundet, og derfor er jeg meget tilfreds med, at han nu er valgt som ny formand for et parti i fremgang, siger Keld Hein til DAGBLADET morgenen efter generalforsamlingen, der fandt sted på Tinghuset i Store Heddinge og sædvanen tro var lukket for pressen.