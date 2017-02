Anne Dorte Michelsen er den seneste udsolgte koncert i Spilledåsen - en god start på 2017. Men på trods af, at kulturforeningen havde seks udsolgte koncerter, så lykkedes det ikke at skabe et overskud i 2016. Foto: Martin V. Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Kanon-år med beskedent underskud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kanon-år med beskedent underskud

Stevns - 18. februar 2017 kl. 13:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved sidste års generalforsamling viste regnskabsaflæggelsen i Kulturforeningen Spilledåsen, at det ved fælles indsats var lykkedes at oparbejde et mindre overskud.

- Nu forholder det sig jo som bekendt således, at en non-profit forening, der forvaltes og administreres af en gruppe ulønnede frivillige, ikke skal give overskud. Vores ambition i forhold til det pekuniære er, at økonomien skal være i balance. Dog skal der tages skyldigt hensyn til, at vi skal kunne holde os kørende, hvis f.eks. teknik pludselig bryder sammen eller kræver udskiftning og reparation, sagde Poul Erik Madsen, der er formand for Spilledåsen, da kulturforeningen holdt generalforsamling i den forgangne uge.

Regnskabet for 2016 udviser et beskedent underskud.

- Blandt andet fordi vi, som varslet ved sidste års generalforsamling, ville forsøge med lidt mere omkostningstunge artister. Som varslet, så gjort! Satsningen har været god for renommé og kvalitet, men har naturligvis været en øget belastning for likviditeten.

Vi har dog stadig en sjat på kistebunden, hvis der skulle indtræffe noget uforudset, lød konklusionen i formandens beretning:

- Vi har lært, at der er nogle legekammerater i branchen, der er for dyre at dele noder med for et lille spillested.

Læs mere i DAGBLADET Stevns lørdag