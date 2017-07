Kan Anne Karin score Årets Dirch?

Her er Anne Karin Broberg nu nomineret til at modtage Årets Dirch og dermed bive Årets Revykunstner. Bortset fra titlen som Årets Revy er det formentlig den fornemmeste af de priser, der uddeles ved prisfesten. Årets Dirch er blevet uddelt hvert år siden 1979, og en række kendte skuespillere har takket for anerkendelsen. Det gjorde således Pernille Schrøder fra Nykøbing Falster Revyen, der sidste år modtog for næsen af Kasper Gattrup, der var nomineret for sin indsats hos Revyperler.