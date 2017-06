Se billedserie Værsågod, tag en løbeseddel. Socialdemokraterne var i aktion på Hårlev Station. Foto: Leif Nielsen

Kamp for Hårlevs kvartersdrift

Stevns - 12. juni 2017 kl. 13:02 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligt mandag morgen stod en gruppe socialdemokrater på Hårlev Station og gjorde pendlerne opmærksomme på, at de vil kæmpe for at bevare den nuværende kvartersdrift på Østbanens strækning til Køge. Ifølge partiets valggeneral Helmut Madsen var der i løbet af de to morgentimer, som aktionen varede, kun en enkelt ud af de cirka 150, der modtog partiets løbeseddel, som mente, at halvtimedrift ville være tilstrækkeligt.

- Vi er på pendlernes side, når vi kræver, at der fortsat skal køre tog hvert kvarter fra Hårlev til Køge. Det er afgørende for mange mennesker, der bruger Hårlev som skiftestation mellem bil og tog, at de kan komme hurtigt videre på arbejde og uddannelse, siger gruppeformand Steen S. Hansen til DAGBLADET Stevns mandag.

Det er et synspunkt, som han deler med Johnny Andersen, der er formand for Hårlev Borger- og Erhvervsforening og i sidste uge blev valgt som kandidat for Nyt Stevns ved efterårets kommunevalg.

- Jeg starter en underskriftsindsamling til fordel for fortsat kvartersdrift i løbet af ugen. Det er vigtigt for Hårlev som bosætningsområde at kunne reklamere med, at der kører tog hvert kvarter mod Køge. Langt de fleste pendlere her i byen kører mod København, og for dem er det vigtigere med hyppige togforbindelser mod Køge, end om toget fortsætter til Roskilde. Jeg har ikke tal på, hvor mange der dagligt kører fra Hårlev til Roskilde, men jeg skyder på, at det er et fåtal i forhold til, hvor mange der skal til København, siger han.