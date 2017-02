Fra Stevnsfort i syd til Lilledal i nord kan med Højerup og Tommestrup som lokomotiv se frem til at få udrullet bredbånd, hvis Fibia får tilsagn af mindst 100 bogere i de to landsbyer. Her er visualiseret i det brune område på kortet. Kort: Højerup Borgerforening

Kæmpe forbedring af Højerup-ejendomme

Stevns - 24. februar 2017 kl. 14:10

1. marts er deadline. Så skal den såkaldte Fibergruppe under Højerup Borgerforening have samlet mindst 100 tilsagn fra beboere i omegnen fra Stevnsfort i syd til Lilledal i nord i bestræbelserne på at få bredbånd til området ved Højerup og Tommestrup.

- Vi er nu oppe på at have tilsagn fra 91, så der er ikke så langt igen. Men de sidste skal altså lige med for at det lykkes, siger Michael Løvendal Kruse fra Fibergruppen til DAGBLADET.

Teleselskabet Fibia er positive over for, at der kommer fiberbredbånd til Højerup og Tommestrup, men første omgang kun til selve byerne og vejen imellem, og kun hvis landsbyerne kan stille med mindst 100 tilmeldte. På et møde på Højeruplund den 5. april vil man kunne tilmelde sig endeligt, men imidlertid har en række borgere i området samlet sig i en Fibergruppe med det formål, at alle i Højerup- og Tommestrupområdet, fra Lilledal i nord til Stevnsfortet i syd, skal have tilbuddet.

Det kræver en ansøgning til Fibia, hvor der er mulighed for at få ekstra tilskud fra den nystiftede fiberpulje på 100 millioner kroner hos Seas/Nve. Og denne ansøgning skal være afsendt inden den 15. marts.

- Derfor er det vigtigt at kommunikere ud, at deadline er 1. marts for et tilsagn. Og det her er rigtigt vigtigt for hele områdets udvikling. Det ligner en succes, men vi skal have mindst 100 tilsagn fra kerneområdet i Højerup og Tommestrup, for at vi lykkes. Derfor håber vi, at de gode viljer også udmønter sig i en afleveret underskrift, og gerne hurtigst muligt. Dette er formodentlig den eneste chance i de næste mange år for at blive koblet på resten af samfundet, siger Michael Løvendal Kruse.

Hvis projektet lykkes, vil dem, der ikke ønsker at komme med i første omgang, skulle påregne, at der går mindst to år før man får chancen igen - og det kun, hvis der allerede er trukket en fiber forbi ejendommen.

Løsningen vil give minimum 10/10 såkaldte megabyte og maksimum 500/500 megabyte til den enkelte husstand.

Det betyder, at man vil kunne hente store mængder data i løbet af kort tid, og man vil eksempelvis kunne se film direkte fra opkobling uden den »hakker og sprutter«.

En opkobling vil koste den enkelte hustand 1.995 kroner samt et abonnement, som man binder sig for i mindst et halvt år.

Fibia kører med forskellige pakker af abonnementer fra 199 kroner til 449 kroner om måneden. Det vil sige, at man kan fremtidssikre sin ejendom for fremtiden for 3.200 kroner.

Her skal det siges, at man kan trække selve tilslutningsafgiften fra i skat, så prisen bliver reelt lavere. Hvis det lykkedes Fibergruppen at få mindst 100 med, så vil bredbåndsløsningen kunne være i drift ved udgangen af oktober måned 2017.

- Så mangler vi bare at få en løsning for mobiltelefoni også, så ser fremtiden noget lysere ud for ejendommene fra Stevnsfort i syd til Lilledal i nord. Det er trods alt noget af et område, konkluderer Michael Løvendal Kruse.