Sådan er forløbet hen over land. De første ni kilometer kabel graves ned fra mandag 5. september til november i år. Tegning: Energinet.dk

Kabler fra havvindmøller går nu i land ved Rødvig

Stevns - 04. september 2016 kl. 06:12 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De store gravemaskiner går i gang mandag morgen, og de første kabeltromler kommer til Rødvig tirsdag. Arbejdet med landkablerne, som skal forbinde de kommende vindmøller ved Kriegers Falk, begynder med andre ord. Og det kommer til at berøre rigtig mange lodsejere på kablets vej ind over Stevns.

- Vi kommer til at grave ni kilometer ind i kommunen i år, inden vi standser for vinteren, da det er for dyrt og omkostningsfuldt at grave om i de frostramte måneder, siger Johannes Clausen til DAGBLADET.

Han er projektleder på hele kabelnedlægningen for Energinet.dk - både til lands og vands.

Tirsdag bliver kabeltromlerne, som i øjeblikket står på havnen i Køge, kørt til Rødvig. De første ni kilometer kabel på strækningen mellem Rødvig og Bjæverskov nedgraves fra september til og med november.

Gravearbejdet fortsætter til marts, hvor man arbejder sig videre ind mod Køge Kommune med en lille afstikker ind i Faxe Kommune.

- Vi regner med at have udført opgaven lige inden sommerferien næste år, lyder det fra projektlederen.

Gravemaskinerne er dog allerede i fuld gang med at fjerne det øverste lag muldjord på den ni kilometer lange strækning, og arkæologer fra Museum Sydøstdanmark er i gang med at undersøge jorden for oldsager.

Alt efter hvad arkæologerne finder, registreres og udgraves fundene.

Undersøgelserne udføres i et tæt samarbejde mellem Energinet.dk og Museum Sydøstdanmark. Det betyder, at det er muligt at gennemføre de arkæologiske undersøgelser i samme sæson, som anlægsarbejdet udføres. Det har den fordel, at lodsejeren kun vil blive forstyrret én gang.

- Selv om grøfterne er smalle, graver vi i meget store områder, og der vil fremkomme fortidsminder, når vi lægger kablerne, fortæller Lars E. Jensen fra Energinet.dk:

- I de lange udgravninger finder vi alt fra stenalder til middelalderen; huse, redskaber og grave. Fordi udgravningerne er så lange, er det muligt at se, hvordan fortidens bebyggelse og aktivitet i landskabet skiftede fra kysten ind i landet og mellem bakketoppe og ådale.

De arkæologiske undersøgelser fortsætter også helt frem til november.