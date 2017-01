Se billedserie Jacob Panton-Kristiansen var tæt på at miste livet i Afghanistan. I dag kæmper stevnsboen for at give alle soldaterveteraner et værdigt liv og eftermæle, når de bliver sendt hjem. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Jacob tæt på at forbløde for fædrelandet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jacob tæt på at forbløde for fædrelandet

Stevns - 16. januar 2017 kl. 14:04 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jacob Panton-Kristiansen er krigsveteran. Men hans kamp er ikke slut. Den 33-årige oversergent har blot skiftet krigszoner i Kosovo, Irak og Afghanistan ud med en kamplads for at sikre hjemvendte soldater et mere værdigt liv og eftermæle efter hjemsendelsen.

På den baggrund har han stiftet foreningen: Veteranskytterne, som han både er formand og engageret fortaler for. Foreningen hjælper andre veteraner til at fastholde deres identitet som soldater og mennesker. Og hvis nogen ved, hvad det vil sige at være hjemvendt veteran, så er det netop kampvogns-kommandøren med bopæl lige uden for Valløby i det nordlige Stevns.

Selv om han i dag lever en mere normal tilværelse sammen med sin kone og tre børn, så glemmer han aldrig de oplevelser, som han tog med sig hjem i bagagen fra sine mange udsendelser for det danske forsvar frem til og med 2012. Og han glemmer heller ikke tiden derefter. Og netop derfor er hans forening: Veteranskytterne så vigtig for ham og rigtig mange andre danske veteraner med ar på sjæl og legeme - efter udsendelser til krigszoner.

Steen-Erik Christensen er stabslæge, og han var den udsendte læge, der tog imod helikopteren, som fløj ind med en hårdt såret dansk soldat tilbage i februar 2012. Soldaten var Jacob Panton-Kristiansen, som var blevet ramt fire gange af fjendtlige projektiler denne dag.

- Hvad gik gennem hovedet på dig, da du så Jacob Panton-Kristiansen første gang?

- Jeg tænkte ikke noget specielt den dag, da jeg så ham, men var lige som alle andre dage fokuseret på at gøre mit arbejde. Om det er en dansk soldat eller fjendtlig soldat, er sådan set lige meget. Jeg gør mit arbejde. Men jeg husker selvfølgelig, at Jacob var meget tæt på at dø af sine blødninger 3. februar 2012, siger Steen-Erik Christensen om dagen, som Jacob Panton-Kristiansen selv husker en hel del fra.

Læs Jacob Panton-Kristensens historie i DAGBLADET Stevns mandag