Initiativtagere til ny turistinfo i Rødvig

Stevns - 22. maj 2017 kl. 13:16 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lille sluttet flok i Rødvig har stukket hovederne sammen for at få en lokal turistinformation på havneområdet i Rødvig op at stå så hurtigt som muligt, nu da det står helt klart, at Stevns Turistforening ikke ønsker at åbne turistkontoret i sommer.

- Vi er en lille flok, der tager på tur til Møn i morgen for at høre om, hvordan de har grebet tingene an med at genåbne turistinfo i Stege efter, at Visit Sydsjælland-Møn også trak stikket der, siger Peer Nørgaard, da DAGBLADET møder ham og Finn Barlach ved den destination, hvor man vil åbne for turistinfo.

I den sammenhæng slår man to fluer med et smæk. Flintovnen er Rødvigs vartegn både fra havet og på land, som den ligger og skyder i vejret ved parkeringsarealet på Christiansø lige ud til Østersøen og ned mod havneområdet. Nu bliver turisterne så informeret direkte fra vartegnet.

- Vi har indgået en aftale med Foreningen Rødvig Flinteovn om, at Flinteovnen kan være informationens vartegn og udgangspunkt. Set i lyset af, at der i år ikke åbnes et turistbureau i Rødvig, er vi en gruppe borgere i byen ved at afsøge mulighederne for at åbne en lokal turistinformation baseret på frivillig og ulønnet arbejdskraft, lyder budskabet fra Peer Nørgaard, der er tidligere og nu pensioneret naturvejleder i Stevns Kommune.

Han påpeger, at det er Finn Barlachs idé. Han er blandt andre ting kendt for sine år som formand for Kulturforeningen Spilledåsen.

