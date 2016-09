Ingen ville ind i menighedsråd

Ingen ønsker at sidde i menighedsrådet for Store Heddinge Sogn - fristen for opstilling udløber dog først tirsdag 27. september kl. 19.

Stevns - 15. september 2016 kl. 13:31 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En meget ulykkelig situation.

Sådan betegner valgformanden i Store Heddinge Sogn, Rie Sørensen, det skisma, der er opstået efter tirsdagens opstillingsmøde i den gamle præstegård i den stevnske købstad. Her trådte hele det gamle menighedsråd tilbage, og ingen af de 25 fremmødte mødedeltagere ønskede at stille op, skriver DAGBLADET Stevns torsdag.

Det foreløbige resultat er derfor nul kandidater til otte ledige pladser i det nye menighedsråd.

For fire år siden var der kampvalg til menighedsrådet i Store Heddinge Sogn, men i løbet af valgperioden er fire af de otte medlemmer, som dengang blev valgt, trådt tilbage med forskellige begrundelser. Et fælles træk er dog, at samarbejdsklimaet i rådet ikke har været godt.

Nu appellerer valgformanden til, at borgerne i sognet melder sig som kandidater inden fristens udløb, som er tirsdag 27. september kl. 19.

- Det håber jeg meget, at nogen vil gøre. Vi har brug for aktive mennesker, som vil gøre en indsats og have indflydelse på de mange aktiviteter, der foregår i regi af Sankt Katharina Kirke, siger Rie Sørensen.

Hun har selv været medlem af menighedsrådet i 12 år. I den seneste valgperiode har hun været formand de første tre år, hvorefter hun trådte tilbage 1. søndag i advent sidste år og blev menigt medlem.

- Jeg synes, at jeg har gjort min pligt. Min tid er til noget andet, og det er tid for nye kræfter at tage over, siger hun.