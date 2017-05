Grundlovsfesten i Boesdal Kalkbrud starter traditionen tro med flaghejsning og sang ved Store Heddinge Mandskor. Men i år er arrangementet aflyst. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Ingen grundlovsfest i kalkbruddet i år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen grundlovsfest i kalkbruddet i år

Stevns - 29. maj 2017 kl. 14:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Traditionen med at samle foreningerne og de politiske partier på Stevns til et fælles grundlovsmøde i Boesdal Kalkbrud bliver brudt i år. Foreningen Boesdal - der har stået som tovholder for arrangementet - oplyser på DAGBLADET's forespørgsel, at grundlovsfesten i år er aflyst.

- Vi har ikke haft kræfter til at arrangere grundlovfest i år, men vi har reserveret dagen i kalenderen for Boesdal til næste år, siger Tyge Birk.

Han blev i november valgt som formand for Foreningen Boesdal efter, at den afgående bestyrelse foreslog foreningen nedlagt på en ekstraordinær generalforsamling. Det skete dog ikke, idet flere af de fremmødte ønskede, at foreningen skulle fortsætte for bl.a. at kunne stå for grundlovsfesterne. Derimod er udlejningen af kalkbruddet til foreninger og andre arrangører fra årsskiftet overgået til Stevns Kommune, der ejer området.

- Vi skal lige have fundet en form for, hvordan foreningen skal fortsætte. En grundlovsfest skal planlægges grundigt, og det har der ikke været tid nok til at nå i år, siger formanden.

Boesdal Kalkbrud er i øvrigt rammen om et andet større arrangement grundlovsdag, nemlig Tryggevælde Provsti pinsegudstjeneste. Den finder lige som tidligere år sted kl. 11 i det store amfiteater, idet 2. pinsedag i år falder sammen med grundlovsdag.

Dermed bliver grundlovsfesten på Gymnastikefterskolen i Boestofte i år den eneste fejring af grundloven på Stevns. Den begynder kl. 14 og vil sædvanen tro indeholder både gymnastikopvisning, grundlovstale og smagsprøver på Stevns Friluftsscenes sommerforestiling.