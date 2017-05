Inge Milbrat stiller op for Nyt Stevns

Hun meldte sig onsdag før påske - 12. april - ud af Venstre efter længere tids uoverensstemmelser med sin gruppe i Kommunalbestyrelsen. Nu har hun besluttet sig for at følge borgmester Mogens Haugaard, der i januar gik ud af partiet efter at være blevet vraget af et flertal på Venstres generalforsamling og en måned senere stiftede Nyt Stevns.

- Mogens og jeg er stadig Venstre-folk i hjertet, for vi er dybest set enige i den politik, som partiet står for. Det, som adskiller os fra partiet, er nogle rent menneskelige holdninger. Det drejer sig om noget så grundlæggende som at opføre sig ordentligt, og at et ord stadig er et ord. Og så smider man ikke bare en borgmester ud, som allerede én gang er valgt på lovlig vis, siger hun.