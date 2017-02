Inge Milbrat er ikke på vej ud af V

Kommunalbestyrelsesmedlem Inge Milbrat - har respekt for Mogens Haugaards beslutning, men bliver indtil videre i Venstre. Foto: Henrik Fisker

Stevns - 01. februar 2017 kl. 15:43 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da borgmester Mogens Haugaard søndag aften sendte sin udmeldelse af Venstre, efterlod han dermed Inge Milbrat alene tilbage i gruppen. Hun har i de seneste ugers opgør loyalt støttet netop Mogens Haugaard til trods for, at hun i en hel række sager har stemt imod ham i Kommunalbestyrelsen.

Inge Milbrat deltog ikke i det oprør, som hendes kolleger i Venstre-gruppen rejste, da de offentligt meldte ud, at de ønskede et nyt opstillingsmøde med henblik på at vælge en ny spidskandidat til kommunevalget. Et opstillingsmøde, som generalforsamlingen i Venstre i sidste uge vedtog med forholdsvis klart flertal.

Hun står således heller ikke bag de fem gruppemedlemmers indstilling af Anette Mortensen som ny spidskandidat og dermed bud på borgmesterposten.

- Jeg er slet ikke blevet spurgt, svarer Inge Milbrat, da DAGBLADET beder om hendes kommentar til Venstre-gruppens indstilling.

Hun ønsker ikke at oplyse, hvilken af de - foreløbig - to kandidater, at hun støtter som Venstres nye spidskandidat.

Men hun bekræfter, at hun kommer til opstillingsmødet, som finder sted tirsdag 28. februar. Dermed afslører hun samtidig, at hun ikke planlægger at følge Mogens Haugaard ud af Venstre.

- Jeg har stor respekt for Mogens' beslutning. Med den behandling, som han har fået af sine partifæller, var det sikkert det eneste, som han kunne gøre. Jeg er imponeret over, at han står op endnu, siger Inge Milbrat.

- Men du har ikke planer om at følge ham ud af Venstre?

- Nej, som jeg siger, skal jeg til opstillingsmøde 28. februar, og så må vi se, hvad der sker der. Bl.a. er jeg spændt på at se, om der så bliver ro i Venstre efter det, siger hun.

Inge Milbrat har et stort bagland, og ifølge hende selv bliver hun hele tiden kontaktet af folk, der vil vide, »hvad der dog sker i Venstre«.

- Nu forleden, da jeg var hos bageren, flokkedes de om mig igen. Folk kan altså ikke forstå, hvad al den ballade skal til for. Og de spørger mig, hvordan det kan være, at borgmesteren skal udsættes for et nyt opstillingsmøde, når han først er valgt én gang. Hvorfor gælder den beslutning ikke mere, spørger de mig. Og det ved jeg virkelig heller ikke, siger Inge Milbrat, der altså har valgt at blive i partiet og se tiden an.