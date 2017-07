Efter sejren var de store smil fremme hos Annika Andersen (tv.) og veninden: Clara Skov, som hun træner med. Foto: Maria Andersen

Infantil autist vinder DM i military

Stevns - 10. juli 2017

Selv om man har et handikap, kan man sagtens præstere noget stort. Det beviste 12-årige Annika Andersen fra Arnøje, da hun lørdag vandt DM for military for ponyryttere, der blev holdt på Søbygaard i Gilleleje. I finalen var det Annika og hendes pony: Tantassaig Sandie, der løb med guldet.

Annika er infantil autist, men har redet og haft ponyer, siden hun var helt lille. Siden 2015 har hun arbejdet hårdt på at blive én af de bedste ryttere inden for den krævende ridedisciplin: military, der består af tre deldiscipliner og derfor af mange kaldes for ridesportens triathlon, skriver DAGBLADET Stevns mandag.

Konkurrencen løb over to dage, hvor rytterne først skulle vise smidighed og lydighed på dressurbanen om fredagen, og om lørdagen gik det løs på springbanen og senere på den krævende terrænbane med forhindringer såsom spring i en sø og store træstammer, der skulle forceres.

- Efter dressuren så det jo ret godt ud, for der lå Annika på en andenplads. Efter springningen lå hun pludselig nummer ét. Det var jo ikke for at lægge et pres på Annika, men hun skulle jo bare ud og gøre det godt i terrænet - så ville hun vinde, fortæller en tydeligt rørt mor til Annika: Maria med et stort smil.

Annika er medlem af både Stevns Rideklub og Haslev Køre- og Rideforening. Hun trænes til dagligt af Mia Hastrup, der også er træner for landsholdsrytterne. Annika er også en del af spireholdet - en gruppe unge spirende talenter inden for sporten, der arbejder mod at blive klar til at komme på det danske landshold for militaryryttere.

Med sin nye titel som danmarksmester og med en ny talentfuld pony ser fremtiden lys ud for Annikas ridekarriere. Annika er da heller ikke færdig med at jagte medaljer, for næste mål er at deltage i Nordisk Mesterskab, og den helt store drøm er at komme med til EM.