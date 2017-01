Indleder jubilæumsår med grafik

Fraregner man her septembers udstilling, hvor Stevns Fotoklub får lov at indtage det rustikke loftsrum over Store Heddinge Bibliotek, betyder det, at foreningen Kulturloftet selv står for hele ni udstillinger inden for samme kalenderår.

Når Grafisk Værksted var inviteret til at åbne Kulturloftets jubilæumsår, er det på sin vis udtryk for en tak for mange års trofast støtte. Formand Hans Jørgen Lund Jensen beskrev i sin ferniseringstale, hvordan værkstedet har været fødselshjælper for den nystiftede forening. Det var ikke helt let at skaffe udstillere nok de første år - navnlig ikke i sommermånederne - men her mødte Grafisk Værksted trofast op de første seks-syv år med værker.