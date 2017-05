Indbrudsforsøg via havedøren

En ejendom på Broveshøj er tirsdag mellem kl. 15.10 og 15.50 blevet udsat for et indbrudsforsøg. Der er således fundet mærker på dørkarmen til en havedør, men det er ikke lykkedes tyven at komme ind i huset. Ifølge anmelderen sidder havedøren i en tilbygning til huset - og for at skaffe sig adgang til huset skal man via endnu en aflåst dør.