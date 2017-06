Send til din ven. X Artiklen: Indbrudsbølge i Strøby-området Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indbrudsbølge i Strøby-området

Stevns - 26. juni 2017 kl. 09:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Weekenden bød på hele fem indbrud og indbrudsforsøg i Strøby og Strøby Egede. I et tilfælde lykkedes det beboeren at stoppe to mænd i deres forehavende, så de tog flugten. Det skete, da forsøgte at bryde ind i en villa søndag morgen på Brinken.

Kl. 4.26 var de to mænd i gang med at bryde et vindue på villaens østlige side op. Anmelderen har beskrevet de to mænd således: A: 180 centimeter høj, hvid hudfarve, lys hårfarve og iført mørkt tøj. B: 170 centimeter høj, hvid hudfarve, mørk hårfarve og iført mørkt tøj.

Ligeledes på Brinken har der været indbrud i et helårs-fritidshus mellem lørdag kl. 16 og søndag kl. 12.15. Et soveværelsesvindue er brudt op, og der er spor af færden i hele huset. Skuffer og skabe er åbnet og gennemrodet. Der er stjålet smykker og kontanter, men det samlede overblik over koster mangler.

Et andet fritidshus på Brinken har haft indbrud mellem fredag kl. 12 og søndag kl. 15.45. Her har sønnen af ejeren oplyst, at der er opbrudt et vindue, der fører ind til soveværelset. Der er rodet i nogle kurve i soveværelset, men gerningsmanden er stukket af igen via vinduet, idet der er alarm i resten af huset.

Ikke langt derfra var der indbrud i en villa på Lindevej - det er sket mellem fredag kl. 16 og søndag kl. 21.40. Her er opbrudt et vindue, der fører ind til soveværelset. Skuffer og skabe i hele huset er gennemrodet. Der er stjålet spiritus mv. Noget tyder på, at gerningsmanden er blevet forstyrret i sit forehavende, idet han har efterladt en taske fyldt op med sølvtøj på et spisebord i stuen.

Endelig har der været indbrudsforsøg i et fritidshus på Lenshøjvej i tiden mellem fredag kl. 15.30 og søndag kl. 17.30. Et vindue, der fører ind til soveværelset, er brudt op, muligvis med et koben. Det ene beslag er helt ødelagt, mens det andet sidder skævt. Det er ikke lykkedes gerningsmanden at komme ind i huset, og der er ikke meldt noget stjålet.