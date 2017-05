Indbrud på Strandvejen

Et indbrud blev gennemført ved at et stuevindue blev brudt op, så der var adgang til huset på Holtug Strandvej. Indbrudstyven(e) har været rundt i hele huset, og ejeren har endnu ikke det fulde overblik over, hvad der er forsvundet fra ejendommen. Det er dog konstateret, at der er stjålet et herrearmbåndsur.