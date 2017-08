Indbrud på Bakkegårdsvej

En beboer på Bakkegårdsvej i Strøby Egede har haft indbrud i tidsrummet fra 7.30 torsdag til 12.15 i lørdags, hvor det blev opdaget. Indbruddet har fundet sted ved at bryde et vindue til et soveværelse op, hvorefter der har været adgang til alle rum i huset. Alle skuffer og skabe er gennemrodet, men ind til videre har anmelderen ikke et overblik over, hvad der er stjålet - bortset fra, at hun kan konstateres, at der helt sikkert mangler en sportstaske.