Et indbrud i Vallø Slotsgade 1A foregik ved, at tyvene kom ind ved at bryde køkkendøren op klokken 01.54 natten til torsdag. Herefter har de først været rundt i køkkent, men det er i et selskabslokale, de har fundet otte styk forkromede stole med sort læder samt to PH-pendler, som de har taget med sig ud igennem køkkendøren på ny.