I fængsel for at køre uden kørekort for syvende gang

Stevns - 03. august 2017 kl. 06:05 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 35-årig mand fra Store Heddinge blev sidst i april dømt for at have kørt bil selvom han faktisk er frakendt førerretten i 10 år. Desuden blev han stoppet af politiet i en uindregistreret BMW, der selvsagt heller ikke var forsikret. Han kørte på Pilevej i Klippinge, da han blev standset.

Manden erkendte sig skyldig i tiltalen, og han forklarede, at han tidligere var frakendt førerretten på grund af spirituskørsel. Og det var bestemt ikke første gang, at han stod i den situation. Det var faktisk syvende gang, at den 35-årige har kørt bil i frakendelsestiden, hvor han er blevet konfronteret med det af politiet.

Stevnsboen blev herefter idømt 60 dages ubetinget fængsel samt en bøde på 5.000 kroner. Hvis bøden ikke bliver betalt, så skal han afsone otte dages fængsel i stedet. Desuden skal han betale sagens omkostninger. Den 35-årig modtog sin dom uden at anke.