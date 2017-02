Se billedserie Alle kan blive bedre til at optimere energiforbruget. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: I Holtug gør de noget ved energien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I Holtug gør de noget ved energien

Stevns - 14. februar 2017 kl. 15:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 25 borgere var mødt op i Holtug Forsamlingshus til et gør-det-selv-kursus for at blive klogere på mulighederne for at renovere et gammelt hus til et bedre energi-regnskab.

Koordinationsgruppen for Holtug Energilandsby havde således inviteret Bjørn Sunesen fra Energitjenesten Øst til at fortælle om mulighederne for energirenovering og til at præsentere en »gør-det-selv-kuffert«.

- De fremmødte kunne under mødet skrive sig op til at låne kufferten for med den at checke eget hus med hensyn til elforbrug, varmespild med mere. Energilandsbyen havde også arrangeret, at en gruppe borgere på i alt seks fik et kursus i termofotografering. Ideen med dette er, at borgere i løbet af den næste måned kan bestille en gratis termofotografering af egen bolig. Et termofoto vil afsløre, hvor der i boligen er varmespild, forklarer Lone Klausen fra koordinationsgruppen bag Holtug Energilandsby.

Ud over disse tilbud har energilandsbyen mulighed for at yde tilskud til de borgere i Holtug, der efter en termofotografering ønsker at få udarbejdet »En bedre Boligplan«.

Det betyder, at man får besøg af en rådgiver, der gennemgår huset detaljeret og efterfølgende udfærdiger et forslag til hvilke tiltag, der vil have bedst effekt på varme- og elforbrug. Normalpris for et sådant besøg er 4500 kroner, så der er virkelig penge at spare her.

Konsulenten fra Energitjenesten gennemgik først, hvor der kunne være problemer med husets ydre rammer - eller som det hedder i fagsproget: klimaskærm.

Her blev der drøftet fordelen ved termofotografering, der kan afsløre mangelfuld isolering og kuldebroer i loft, vægge, døre og vinduer.

Eksempelvis blev det oplyst, at blot 10 centimeter isolering på loftet betyder et mindre forbrug af olie på 240 liter årligt. Der anbefales dog et lang tykkere lag.

Det er også en god ide at gennemgå vinduer. Her ligger også gode sparemuligheder: såvel tætningslister som udskiftning af ruder til lavenergiruder. En demonstration viste, hvor enkelt det kan gøres. Der kan spares 190 kroner årligt ved udskiftning af en ældre termoruder svarende til én kvadratmeter til energirude.

Formiddagen bød ud over rigtig meget »energividen« ligeledes på oplysninger om, hvilke tilskudsmuligheder, der i øjeblikket er tilgængelige.

Koordinationsgruppen for energilandsbyen vil sørge for, at disse oplysninger bliver tilgængelige på Holtug Energilandsbys hjemmeside: www.holtug.dk

Under gennemgangen af varme og-el kilder kom det frem, at sænker man temperaturen blot én grad, sparer man fem procent på varmeregningen.

Ligeledes er der penge at hente på nye termostater, isolering af rør, LED pærer, sparepumper, spareskinner, hårde hvidevarer a la A+++.

- En gruppe oplyste og tilfredse borgere vil nu sammen med koordinationsgruppen gå i gang med at høste gevinsten på større eller mindre renoveringer til gavn for egen økonomi og CO2-udledning, lyder det fra Lone Clausen.