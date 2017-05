Hvordan spotter du »fake news«?

Mange taler om et postfaktuelt samfund, og at falske nyheder er styrende for medierne og hvad vi alle sammen deler og læser på de sociale medier. Mange taler om, at pressen - som »den fjerde statsmagt« - er svaret på at afsløre de falske nyheder, og vi ser også en voldsom vækst i detektorprogrammer, som afprøver, om nyhederne holder vand eller er falske.