Benthe Ørbeck vil give disse to store malerier et nyt hjem - helt gratis - et sted hvor de kan være til glæde for flere beskuere.

Hvor er der plads til »Livets vej«

Stevns - 03. september 2017 kl. 06:19 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Benthe Ørbeck åbnede sammen med 45 andre kunstnere i sidste weekend sin atelierdør ved sit hjem på Bækkemosevej uden for Klippinge. Men nu er det slut. Hun flytter nemlig fra Stevns. Derfor får kunstelskere mulighed for at købe hendes malerier for halv pris. Og derfor har hun taget en beslutning om, at hun vil »donere« to særlige malerier til en institution eller virksomhed.

Det drejer sig om malerierne " Rue De La Vie" (Livets vej), som både er et stednavn i LA i USA og flere steder i Frankrig. Malerier, der blandt andet har været udstillet i Grand Palais i Paris.

Men nu er chancen der for, helt gratis, at få de to oliemalerier på 2,20 x 1,03 meter. Tilbuddet er her og nu, da kunstneren forlader sit herregårds-hjem med den tre tønder land store have, som DAGBLADET tidligere har lavet reportage fra.

- Hvis jeg finder det helt rette sted til malerierne, hvor jeg mener, at de hænger godt, så får de lov til at blive hængende som en donation. Ellers er de blot »til låns«. Jeg er lidt presset lige nu, da jeg står lige over for at skulle flytte, og jeg har ikke plads til de store malerier nogen steder, siger Benthe Ørbeck til DAGBLADET.

Kunstneren, der har gået på akademiet i Nice, kommer oprindeligt fra Nordsjælland. Her er hun også stadig aktiv ked udstillinger. Hun underviser og holder foredrag, ligesom hun vil fortsætte med at lave udsmykningsopgaver og male, da malerier efter Benthe Ørbecks opfattelse ikke har nogen alder.

Selvom kunstneren nu siger farvel til ejendommen på Bækkemosevej, så vil hun fortsat være en del af det store kunstneriske fællesskab »Åbne Atlierdøre«.

Man kan komme i kontakt med Benthe Ørbeck via www.orbeck-art.com.