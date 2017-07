Se billedserie Sådan ser ét af de gule hellefyr ud - her ved Faxevej i Hårlev.

Hvem har stjålet 10 hellefyr?

Stevns - 14. juli 2017 kl. 14:27 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stuelamper kan fås i de mærkeligste afskygninger - alt efter smag og behag samt pengepung. Men hvis nogen pludselig ser en gul lysende søjle på omkring 80 centimeters højde og en diameter på 25-32 centimeter stå og lyse op i en stue, så kan der være grund til at være på vagt.

Så kan der nemlig være tale om et hellefyr, der er fjernet fra sin oprindelige placering. Det er beregnet til at skabe større sikkerhed for trafikanterne, når de passerer et vejkryds. Typisk står et hellefyr på et helleanlæg - en lille forhøjning i krydset, som adskiller to vognbaner.

Det ved de alt om på Materielgården i Stevns Kommune. Inden for de seneste tre uger har kommunen mistet i alt 10 hellefyr. Det er mange, eftersom der i alt kun er otte hellefyr placeret i landskabet i hele kommunen. Nogle vejkryds har således haft besøg af hellefyrtyve mere end én gang.

Det er usædvanligt, påpeger Birgitte J.T.K. Nielsen, der er centerchef for Teknik og Miljø i Stevns Kommune.

- Normalt har vi på Materielgården tre-fire hellefyr liggende på lager, og der kan de ligge i flere år. Det er normalt kun ved påkørsler, at et hellefyr bliver udskiftet, siger hun.

Et hellefyr koster omkring 3000 kroner inklusive montering og arbejdstid. Inden for de seneste tre uger har den nye trend derfor kostet kommunen en ekstra udgift på 30.000 kroner. Dertil kommer, at de manglende hellefyr er et problem for trafiksikkerheden.

- Øjensynligt har der for fire uger siden været et tv-program, hvor man viste, hvordan man laver nye ting ud af skrald. Her blev det anvist, hvordan et hellefyr blev lavet til en stuelampe. Det er nærliggende at antage, at der er en sammenhæng mellem programmet og tyverierne, mener Birgitte J.T.K. Nielsen.