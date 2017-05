»Hvem har retten i Strøby Egede?«, lyder overskriften på et debatmøde, som Enhedslisten arrangerer lørdag 27. maj kl. 10 på Strøbyskolen. Der bliver et oplæg ved byplanlægger Peter Schultz Jørgensen (i midten), der flankeres af kandidaterne: Betina Baden og Villy Klarskov ved indkørslen til det nye boligområde: Nicolinelund.

Hvem har retten i Strøby Egede?

Enhedslisten Stevns arrangerer lørdag 27. maj et åbent debatmøde om den fremtidige udvikling af Strøby Egede. Det finder sted mellem kl. 10 og 12.30 i Strøbyskolens kantine, hvor partiafdelingen serverer brunch for de fremmødte.

Til at give et oplæg har partiet inviteret byplanlægger og ekstern lektor på RUC Peter Schultz Jørgensen. I denne uge var han på rundtur i Strøby Egede for at samle inspiration til mødet, og her blev han modtaget af Betina Baden, der er opstillet som kandidat på en andenplads på partiets liste til kommunevalget.