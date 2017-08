Se billedserie Hotherskolen - en lokal skole med et internationalt image. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Hotherskolen indfører en kanon for udlandsprojekter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hotherskolen indfører en kanon for udlandsprojekter

Stevns - 27. august 2017 kl. 09:51 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nye store projekt »Let's read again« er ikke den eneste internationale vej som Hotherskolen har valgt at arbejde med.

Læs også: En lokal skole med et internationalt brand

Skolens to internationale koordinatorer, Charlotte Sperber og Birgit Thrane, har gennem en periode også arbejdet på en International kanon. Ikke for at kunne beskyde påtrængende elever med »kanonild«, men for at anvise en rettesnor for skolens internationale mål med nogle konkrete midler.

I kanonen beskrives hvilke centrale kundskabs- og færdighedsområder, der arbejdes med på skolen på alle klassetrin; nemlig identifikation, kommunikation, og samarbejde. Disse tre områder hænger sammen, idet det ene område fordrer det andet.

- Identifikation kræver empati, erkendelse og forståelse. Kommunikation, forudsat identifikationen er opnået, kræver en yderligere forståelse og derved accept af kulturelle forskelligheder, forklarer Charlotte Sperber.

Samarbejde, forudsat at identifikationen og kommunikationen er opnået, kræver nysgerrighed, engagement og tolerance og dette ender ud i at eleven har opnået interkulturelle kompetencer.

- Det gælder er helt ned til 0. klasse, hvor man kan sidde og farvelægge flag for at forstå en international dimension, når man taler om børn i Nepal. Det er også med til at gøre det tydeligt, at alle ikke har det lige så godt som os i Hårlev, forklarer Charlotte Sperber.

På alle årgange er der udleveret forslag om undervisningsplaner.

Eksempelvis er der på fjerde årgang indgået samarbejde med Kaland Barne Skule i Lindås i Norge om et juleprojekt. Her skal eleverne lære om hinandens juletraditioner gennem forskellige redskaber.

- Med de nye tekniske muligheder kan man forestille sig at danske og norske børn ender op med at synge julesange for og med hinanden over Skype, lyder det fra Birgit Thrane

Det kommer altså ikke til at mangle med aktiviteter indenfor den international dimension på Hotherskolen.