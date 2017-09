Der plejer at komme mange mennekser, når Stevns Fødevarenetværk inviterer til høstmarked. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Høstmarked hos Engvang på søndag

Stevns - 12. september 2017 kl. 06:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns Fødevarenetværk byder igen i år velkommen til et lokalt høstmarked. På søndag 17. september klokken 10 byder Engvang Frugt i Strøby således for syvende år i træk, inden for til det traditionelle høstmarked arrangeret af fødevarenetværket.

Stevns fødevarenetværks Høstmarked er kulminationen på et helt års arbejde i marken, stalden og frugtplantagen for et væld af lokale producenter på Stevns og omegn.

Frem til klokken 16 er søndag dagen, hvor man har mulighed for at opleve et fantastisk lokalt udbud at lokale og sikre sig sine favoritter af lokale specialiteter og friske råvarer til efterårets hyggelige madstunder.

Stevns fødevarenetværk er en sammenslutning af lokale producenter, restauranter og eventarrangører med en fælles passion for de lokale råvarer. Siden starten er medlemstallet femdoblet og udbuddet af friske lokalproduceret vare er mangedoblet.

Kom og hør historierne bag den mangfoldige produktion af unikke håndlavede produkter. Der er friskplukkede frugt og bær, gode lokale grøntsager, vin og nybrygget øl, smagfulde friske krydderurter og specialiteter samt mørt kød af ungkvæg og frilandsgris i alle udskæringer. Der er mulighed for at klappe en høne og komme rundt med tog og se grise i frugtplantagen.

I år for vi også besøg af producenter med lækkerier til den søde tand - Så intet mangler til søndagens simremad og eller hverdagens hurtige måltider på panden.

Se mere om de enkelte producenters udvalg på stevnsfoedevarenetvaerk.dk og på www.facebook.com/hoestmarked. Her kan du også se opslag fra gæsteproducenter, og alle dagens indslag med blandt andet konkurrence, quiz og ture i frugtplantagen.