Høj vækst har bidt sig fast på Stevns

Erhvervslivet i Stevns Kommune vokser mere end i resten af landet og regionen. Det viser nye tal i Vækstvilkår 2017, der er en serie af 17 analyser, som giver et grundigt indblik i den lokale erhvervsstruktur og vilkårene for vækst i hver af de 17 kommuner i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland.

- Industri og transport er to vigtige brancher i kommunen, og deres fremgang har haft en stor betydning for væksten af arbejdspladser. Vi er samtidig glade for at se, at handlen er i fremgang. Handlen er mange steder udfordret af, at salget er rykket online, så det er godt at se, at vores handelsvirksomheder er godt med, siger erhvervschef Thomas Christensen fra Stevns Erhvervsråd.