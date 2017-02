Hjertet brænder for Stevns Klint

- Jeg er utroligt glad for igen at blive en del af arbejdet omkring Stevns Klint. Mit hjerte brænder jo for Stevns Klint og jeg har bestemt savnet at være en del af det vigtige arbejde med at få verdensarven til at give værdi for mennesker, så jeg er taknemmelig over for bestyrelsen, som har valgt mig til posten og glæder mig til at starte, siger en glad Tove Damholt, da DAGBLADET taler med hende onsdag formiddag, efter bestyrelsen enstemmigt har besluttet, at hun skal ansættes som direktør for Verdensarv Stevns.