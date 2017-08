Se billedserie Lund Havn er en lille perle, der ikke kun bliver brugt af bådejerne, men også af turister og andre havnegæster. Foto: Erik Nielsen

Hjælp til Lund Havn afvist

Stevns - 11. august 2017 kl. 12:43 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lund: »Lund Havn er et særligt sted - en lille perle på det sydligste Stevns, som besøges af mange stevnsboer og turister, der benytter stedet som tilflugtssted og et afbræk fra den travle hverdag - et lille idyllisk åndehul med en ganske særlig stemning og ro.«

Sådan begynder Lund Havns bestyrelse sin henvendelse til Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune, som Natur-, Fritids- og Kulturudvalget behandlede på sit møde lige inden sommerferien.

Efter den idylliske indledning slås der noget mere dystre toner an i havnebestyrelsens henvendelse, som er underskrevet af kasserer Per Birch Nielsen:

»Udfordringen er nu, at moler og broer er så gamle, at anlæggene på kort sigt skal udskiftes/omlægges, hvis ikke havnen skal forgå. Det er en opgave, som Lund Havn - ud fra et økonomisk perspektiv - ikke kan løfte alene. Derfor beder vi med denne ansøgning nu Stevns Kommune om hjælp til at bevare Lund Havn.«

Foreningen, der varetager Lund Havns interesser, har ganske enkelt problemer med at få økonomien til at hænge sammen i forbindelse med den store investering i den gamle havn. Penge, som den lille, lokale forening ikke besidder.

Hertil forestiller havnebestyrelsen sig en proces, hvor der skal udarbejdes et dispositionsforslag, som skal belyse, hvilke tekniske muligheder, der er for istandsættelse af havnens moler og broer og tilstødende arealer, og som skal beskrive den tilhørende økonomi.

Dette materiale skal efterfølgende benyttes til at rejse midler ved fondsansøgninger med mere.

»Lund Havn har indledningsvis taget kontakt til et rådgivende ingeniørfirma og spurgt til en vurdering af prisen for at udarbejde et materiale af det påtænkte omfang. Vi er blevet oplyst et skøn på cirka 150.000 kroner. Lund Havn kan selv bidrage med 25.000 kroner,« lyder det fra bestyrelsen, som derfor søger Stevns Kommune om en bevilling på 125.000 kroner til opstart af arbejdet med at bevare Lund Havn.

Ansøgningen blev dog ikke imødekommet på Natur-, Fritids- og Kulturudvalgets møde lige inden sommerferien - udvalget fik dog beslutningen ført til protokols med den bemærkning, at udvalget anbefaler bestyrelsen at søge Udvikling Stevns om LAG-midler til projektet.

