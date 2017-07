Hent lokale fødevarer på den ugentlige madsamling

Madsamling stammer som fænomen fra Frankrig, hvor der siden 2011 har bredt sig en bølge med lokale madsamlinger. Ideen er, at medlemmerne af madsamlingen bestiller deres fødevarer på forhånd og mødes én gang om ugen for at hente produkterne, der alle er lokalt fremstillet og leveres uden fordyrende mellemled. Konceptet har siden bredt sig ud over Europa, og i januar i år åbnede den første danske madsamling i Vordingborg.

Når det er Engvang Frugt, der lægger lokaler til, hænger det sammen med, at indehaveren: Dan Christensen samtidig er formand for Stevns Fødevarenetværk, der organiserer de lokale leverandører af friske råvarer.

- Vi tror et eller andet sted på, at Madsamling kan gøre noget godt for vores område ved at skabe mere fokus på lokale varer. Vi har jo en gårdbutik og er selv leverandør til Madsamling. Men nu kan vi tilbyde vores kunder et bredere sortiment. Og i modsætning til markedet på Køge Torv, hvor der er en del gadehandlere, så får vi med Madsamling kædet producent og kunde tættere sammen. Forbrugerne vil gerne vide noget om produkterne, og hvordan de kan bruges, siger Dan Christensen.