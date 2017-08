Henning Jensen går på scenen i sin barndomsby og spiller en dement mand, når Det Kongelige Teater opfører "Med sne" fredag 8. december på Erikstrupscenen.

Send til din ven. X Artiklen: Henning Jensen optræder på Stevns Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Henning Jensen optræder på Stevns

Stevns - 12. august 2017 kl. 14:46 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns Teaterforening byder i den kommende sæson på ni voksen- og seks børneforestillinger. Hertil kommer en klassisk koncert med Copenhagen Phil - desuden er der igen i år en lille ekstraforestilling i forlængelse af generalforsamlingen. Her vil man kunne opleve »formandinden« i skikkelse af Lene Vestergård sammen med Thomas Knuth give et bud på forskellige generationers forhold til musikken i forestillingen: Kys det nu det satans liv - med et citat fra Steffen Brandt fra TV-2.

- Vi kommer hele kompasset rundt i løbet af sæsonen med både rigtigt drama, rigtig komedie og rigtig chanson, siger samme Lene Vestergård. Den sidste kategori gælder caféforestillingen med sange af Edith Piaf fortolket af skuespilleren Uta Motz, hvor teaterforeningen igen har indgået et samarbejde med Restaurant Harmonien i Rødvig.

Blandt programmets højdepunkter bør nævnes, at det er lykkedes at få skuespilleren Henning Jensen til at optræde i sin barndoms by: Store Heddinge. Det sker fredag 8. december, når han og en trup fra Det Kongelige Teater i forestillingen: Med sne giver den i rollen som en dement mand, der forsvinder stadigt længere ind i sig selv. Teaterforeningen har tidligere forsøgt at få den kongelige skuespiller til Stevns, men er blevet afvist med forskellige tekniske begrundelser fra teatrets side.

Den forestilling samt en anden sælges til forhøjede billetpriser, men Leif Sinius håber, at publikum vil møde op alligevel for at få en særlig oplevelse.

De almindelige billetpriser er hævet en smule - fra 120 til 125 kroner pr. forestilling, hvis man er medlem af foreningen (60 kroner årligt). Til gengæld har teaterforeningen som én af de sidste i landet nu afskaffet seniorrabatten, der i forrige sæson var på 30 kroner i forhold til medlemsprisen. Unge under 26 år, studerende og tilskuere til børneforestillinger betaler uændret 60 kroner pr. forestilling.