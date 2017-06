Det er her ved Ærtebjergvej 19, at helikopterflyvepladsen skal ligge. Foto: LarkeJor

Send til din ven. X Artiklen: Helikoptere til Kriegers Flak får flyveplads på Stevns Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helikoptere til Kriegers Flak får flyveplads på Stevns

Stevns - 02. juni 2017 kl. 14:05 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En helikopterlandingsplads på 7.800 kvadratmeter ønsker Energinet.dk at placere på en mark lige op til Stevns Entreprenørservice ved Ærtebjergvej 19. Det skriver DAGBLADET.

- På den baggrund har de anmodet om at få lavet en lokalplan, og i den sammenhæng skal de selvfølgelig informere om projektet på et formøde, siger Steen S. Hansen (S), der er formand for Plan- og Teknikudvalget.

Det er planlagt til torsdag 22. juni fra klokken 19 til 21 inviterer Stevns Kommune til et formøde om den kommende helikopterlandingsplads mellem Lyderslev og Lund, hvor Energinet.dk ønsker at etablere den midlertidige helikopterlandingsplads, som skal anvendes til at transportere mandskab til og fra Kriegers Flak vindmølleparks projektområde i Østersøen.

Formødet afholdes på Rådhuset i Store Heddinge.

Energinet.dk har selv foreslået at placere landingspladsen i landzone i tilknytning til Frank Sten Larsen entreprenørvirksomhed. Placeringen er valgt under hensyntagen til indflyvningsmuligheder og støjforhold.

Projekt bliver ifølge det oplyste forsøgt indpasset bedst muligt i landskabet, ligesom placering af bygninger med videre blandt andet sker med fokus på at sikre de bedste mulige støjforhold for den omkringliggende bebyggelse.

Arealet anvendes i dag til landbrugsformål.

For at kunne etablere en flyveplads for helikoptere med tilhørende hangar, tank-anlæg, mandskabs-pavillioner, p-plads og lignende, som er nødvendig for driften, skal der udarbejdes en lokalplan for området.

Det er således planlagt, at der skal flyves i hele anlægsperioden for Kriegers Flak, fra 1. april 2018 frem til 1. april 2019.

I den perioden vil der normalt flyves fra klokken 7.30 til klokken 21. Der vil normalt være én til fire ture om morgenen, og det samme om eftermiddagen.

Hvis man vil deltage i mødet, skal man melde sig til på Stevns Kommunes hjemmeside senest den 19. juni. Her kan man også finde flere oplysninger om projektet.