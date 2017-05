Hele seks nye fund af danekræ ved Stevns Klint

Se billedserie DK-907 er en sensation da det er det første Scandinavske fund af en en meget speciel type Mosasaur der hedder Carinodens. Hvor alle andre mosasaurer var aktive jægere der havde lange spidse tænder var Carinodens specialiseret til at spise muslinger og krebsdyr. Derfor havde den små runde rænder der kunne fungere som en slags nøddeknækker når der den skulle knuse de hårde skaller. Fundet af Stefan Lips fra tyskland.

Stevns - 15. maj 2017 kl. 15:49 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En daglig patruljering langs med Stevns Klint kan føre til lidt af hvert.

Fredag den 5. maj blev der afholdt møde i Danekræ udvalget på Statens Naturhistoriske Museum hvor 47 indkomne sager fra hele landet blev behandlet. Heraf var hele seks af de nye fund der blev erklæret for Danekræ gjort ved Stevns Klint. Det er den lokale fossiljæger Peter Bennicke fra Tommestrup der har fundet de fem ud af de seks stykker under sine næsten daglige patruljeringer langs klinten. Det sidste stykke er fundet af den ivrige tyske amatørgeolog Stefan Lips, der ofte er i Danmark for at jage fossiler.

Formand for Danekræ Udvalget i Danmark og Museumsinspektør på Østsjællands Museum Jesper Milàn udtaler

- At hele seks fund fra Stevns Klint blev erklæret for Danekræ, understreger virkelig Stevns Klints vigtighed som en geologisk lokalitet hvor der til stadighed kan gøres nye og videnskabeligt vigtige fund. Heldigvis er der bred opbakning til Danekræ ordningen blandt både danske og udenlandske amatørgeologer, så alle potentielt vigtige fund bliver indrapporteret til de lokale naturhistoriske museer, i dette tilfælde Østsjællands Museum."

Danekræ er den geologiske pendant til Danefæ ordningen og omfatter geologiske genstande, fossiler, mineraler og meteoritter af særlig videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi.

Har du gjort et fund du tror, kan være et Danekræ, skal du vise det til det lokale naturhistoriske museum, som vil overbringe det til Danekræ udvalget i Danmark. Her vil fundet blive vurderet af et panel af danske og udenlandske eksperter.

Bliver fundet erklæret for Danekræ, får man en belønning fra Staten.

Stevns Klint er erklæret for UNESCO Verdensarv, og derfor gælder følgende regler for fossilindsamling langs klinten. Man må ikke hakke i selve klinten, kun i det nedskredne materiale der ligger på stranden. Man må ikke tage prøver af Fiskeleret. Man må ikke hakke i blokkene under Højerup Kirke, her er der kystsikring, så havet vil ikke slette sporene fra værktøjet.