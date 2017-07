Lystbådehavnen er fortsat kommunal, mens skal drives af Rødvig Fiskerihavn. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Havnedrift i Rødvig er slået sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havnedrift i Rødvig er slået sammen

Stevns - 22. juli 2017 kl. 06:36 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Driften af den kommunale Rødvig Lystbådehavn er med indgangen til juli måned overdraget til den privatejede Rødvig Fiskerihavn. Dog skal Stevns Kommune stadig administrere udlejningen af bådpladserne frem til årsskiftet.

Læs også: Fiskerihavn overtager alle indtægter på lystbådehavn

Næste gang man modtager en opkrævning på pladsleje, vil den komme fra fiskerihavnen, skrev Stevns Kommune meget kortfattet til bådejerne i lystbådehavnen fem dage efter, at overdragelsen var en realitet.

Det har fået usikkerheden til at brede sig blandt bådejerne i lystbådehavnen. For hvad kommer det lige til at betyde for den enkelte, og hvad kommer det til at betyde for den kommunale havn og fiskerihavnen.

I første omgang betyder det, at den kommunalt ansatte havnefoged ikke længere er ansat. Det er nu fiskerihavnens personale, som har overtaget opgaven med at indkræve havnegebyr fra gæstesejlere samt rengøre bade- og toiletfaciliteter. Og ved fremtidige henvendelser bliver der i brevet henvist til havnefoged Jens Sørensen fra Rødvig Fiskerihavn. Han ønsker dog ikke at udtale sig til citat i sammenhæng med overdragelsen.

Havnefogeden forklarer dog, at gæstesejlere i lystbådehavnen indtil videre skal bevæge sig over til automaten i fiskerihavnen for at betale havnegebyret. På sigt er det meningen, at der også skal være en automat placeret mere centralt på havneområdet.

Læs mere i DAGBLADET Stevns lørdag