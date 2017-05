Havet er fyldt af - plastikaffald

På verdensplan udledes der hvert år 10 millioner tons plast til havene. Plastforureningen er ikke kun et udenlandsk problem - også danske farvande rummer meget plastik. Efter stormen i februar fik vi syn for sagen på Stevns, hvor store mængder af plast, flamingo og andet affald landede på stranden i Bøgeskoven. Fordi plasten bliver nedbrudt til mikroskopiske partikler stykker, optages den - sammen med opsugede farlige kemikalier - i fødekæden, når fugle og fisk spiser dem.

Derfor har Holtug Energilandsby inviteret Kristian Syberg - adjunkt i miljørisiko fra Roskilde Universitet - til at komme og fortælle om konsekvenserne ved plastforurening, og hvad vi kan gøre for at mindske forureningen. Kristian forsker til hverdag i sit laboratorium på Roskilde Universitet, men i 10 dage flyttede han sin forskning ud på havet. Her har han indsamlet prøver af den plastik, der er flydt med havstrømmene til området syd for Bermuda. Kristian Syberg har haft særlig fokus på den usynlige mikroplast der kan optages af muslinger og fisk og i sidste ende kan blive optaget af mennesker.