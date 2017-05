Borgmester Mogens Haugaard Nielsen er ikke Stevns Kommunes officielle talsmand i fredningsspørgsmålet, men udtaler sig på egne vegne når han siger, at det han synes er allermest ærgerligt, det er, at lodsejerne ikke smiler lige så meget til gæsterne på Trampestien mere. Foto: Jens Wollesen

Haugaard er ked af lodsejernes situation

- Som udgangspunkt er det en ærgerlig situation, at vi har lagt os ud med vores egne borgere. Og jeg er oprigtigt ked af, at det ser ud til, at man ikke bliver kompenseret for det tab man lider. Jeg ved, at hele denne sag påvirker mange lodsejere ved Klinten rigtigt meget.