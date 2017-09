Hanne og Kasper stoppede en fulderik i bil og kontaktede politiet

- Det lykkedes at køre ind foran bilen og bremse lige så stille op, så den standsede. Derefter gik jeg over til føreren og spurgte: Har du drukket og bad om nøglen. Hvis jeg ikke havde gjort det, er jeg bange for, at der både førerene og andre snart ville have befundet sig i en ulykke, der kunne have gået helt galt, forklarer Hanne Kristensen, der første gang så den slingrende Peugeot lige omkring gartnerriet på Tingvej.