Halvtimesdrift kan betyde længere rejsetid

Stevns - 16. august 2017 kl. 13:44 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regionsrådets forretningsudvalg godkendte mandag, at Region Sjælland overtager driften af banen mellem Køge og Roskilde, og at Østbanens tog på et ikke nærmere angivet tidspunkt skal køre hele vejen fra Stevns og Faxe til Roskilde.

Med beslutningen følger, at der fremover bliver halvtimedrift på hele strækningen - også mellem Hårlev og Køge, hvor togene i dag kører hvert kvarter i dagtimerne. Det vækker beklagelse blandt stevnske politikere samt i Hårlev, der som den eneste station på Østbanen har nydt godt af kvartersdriften de seneste fem år. På trinbrætterne mellem Køge og Hårlev standser togene i dag på skift, så der her er halvtimedrift ligesom på resten af Østbanen. Himlingøje og Grubberholm betjenes endda kun én gang i timen.

Med beslutningen om at genindføre halvtimedriften på Østbanens hovedlinje følger også et ændret trafikmønster, der leder tankerne hen på tidligere tiders køreplaner. Først og fremmest betyder det, at togene igen skal samles og skilles på Hårlev Station - med et togsæt, der kører til og fra Rødvig og et andet til og fra Faxe Ladeplads. Da den ordning blev afskaffet i august 2012, og togene til og fra de to destinationer begyndte at køre hver for sig, sparede Østbanen nogle minutter i køreplanen. Dels tager selve sammenkoblingen / adskillelsen af togdelene tid, dels skal det ene togsæt vente på det andet, hvis det skulle være forsinket i retning mod Køge.

Hertil kommer, at hvis de fire trinbrætter skal betjenes i samme omfang som i dag, skal togene stoppe på mindst tre af de fire på hver tur. I dag betjenes Vallø som det eneste på ruten til og fra Rødvig, mens Egøje og Grubberholm skiftevis med Himlingøje betjenes på Faxe Ladeplads-ruten. Flere stop betyder længere rejsetid - også fordi toget ikke når at komme op i fart, hvis det skal stoppe ved alle trinbrætter.

Derfor kan togturen til og fra Køge med halvtimedrift komme til at tage længere end i dag. Om det rent faktisk sker, afhænger ikke mindst af den trafikbestilling, som Region Sjælland foretager i april før næste køreplanskifte i december. Som nævnt er det endnu uklart, hvornår Østbanens tog i praksis begynder at køre helt til Roskilde.

Pendultog Hårlev-Køge

Her kan Stevns Kommunes udtalte ønske om at bevare kvartersdriften mellem Hårlev og Køge spille ind. På mødet mandag fik borgmester Mogens Haugaard (Nyt Stevns) tilsagn om, at regionen skal regne på, hvad det vil koste at indsætte f.eks. et tog, der kører i pendulfart mellem Hårlev og Køge, så kvartersdriften kan opretholdes af hensyn til pendlerne mod hovedstadsområdet.

Hvis det bliver en realitet, vil det være oplagt at lade dette pendultog betjene trinbrætterne og lade toget til og fra Roskilde køre igennem for at spare rejsetid. Men en sådan model vil betyde, at rejsende mellem f.eks. Vallø og Store Heddinge - eller Egøje og Karise - skal skifte tog i Hårlev, inden de kan køre videre. I dag har de direkte forbindelse. Tilsvarende vil passagerer fra trinbrætterne skulle skifte tog i Køge for at komme videre til og fra Roskilde.

Endelig bør det bemærkes, at når det daværende Regionstog i sin tid besluttede at indføre kvartersdrift mellem Hårlev og Køge, var det ikke et udslag af særlig hengivenhed over for pendlerne i Hårlev. Det var derimod en økonomisk kalkule, der sagde, at der kunne spares et togsæt i drift og dermed mandskab ved at køre togene forskudt. At Hårlev så fik flere afgange, var en sidegevinst, men det har aldrig været hovedformålet.

Passagertallene fra de senere år tyder ikke på, at kvartersdriften har givet Østbanen flere passagerer. I det omfang, at der er kommet flere rejsende med toget, kommer de fra de to yderstrækninger, dvs. mellem Hårlev og Rødvig henholdsvis Faxe Ladeplads. Den viden vil formentlig også spille ind, når regionen skal tage stilling til eventuel kvartersdrift på Østbanen med drift hele vejen til Roskilde.

