Johnny Andersen - her i sin egenskab af formand for Hårlev Borger- og Erhvervsforening - er skuffet over, at kvartersdriften på Østbanen nu ændres til halvtimedrift. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Hårlev-formand er skuffet over afgørelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hårlev-formand er skuffet over afgørelse

Stevns - 16. august 2017 kl. 06:39 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for Hårlev Borger- og Erhvervsforening: Johnny Andersen lægger ikke skjul på sin skuffelse over, at Region Sjælland nu lægger op til at forlænge Østbanen til Roskilde uden at opretholde den nuværende kvartersdrift mellem Hårlev og Køge.

- Det er et klart tilbageskridt for mange pendlere. Hvad skal vi sige til de tilflyttere, som vi har lokket til at bygge hus i Høvdingegården i tillid til, at der kører et tog mod Køge hvert kvarter? Denne beslutning vil gøre det sværere at sælge Hårlev som bosætningsområde, selv om vi står med omkring 150 ledige byggegrunde i området, siger han til DAGBLADET Stevns tirsdag.

Så sent som i weekenden sendte han på vegne af HBE et åbent brev til alle medlemmer af Regionsrådet og bad dem genoverveje beslutningen, som nu er en realitet. Her efterlyser han en reel borgerinddragelse og mulighed for at undersøge konsekvenserne af at gå tilbage til halvtimedrift.

»Vi har planer om et parkér og rejs-anlæg i Hårlev til ca. 125 biler, hvor pendlere fra Stevns og Faxe kan holde med bilen og tage toget på job særligt mod København. (...) Det ville også aflaste vejnettet omkring Køge og på motorvejen. Vi ser brugen af alle muligheder for at undgå yderligere trafikproblemer for hele Stevns Kommunes pendler ved at kunne tage toget i stedet for bilen«, hedder det i brevet fra HBE, der har indsamlet omkring 1000 underskrifter på kravet om at bevare kvartersdriften fra Hårlev til Køge.

Johnny Andersen oplyser, at han i denne forbindelse udtaler sig som formand for HBE og ikke i sin egenskab af kandidat for Nyt Stevns, hvor spidskandidaten er borgmester Mogens Haugaard.